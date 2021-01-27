РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 янв. В среду на первом после новогодних каникул заседании депутаты городского округа Щелково утвердили годовой план работы Совета депутатов на 2021 год, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«В утвержденный план включено много нормативно-правовых актов, которые мы должны будем принять, в том числе и по бюджету. Основным документом, который нужно будет принять, и который ждут жители - это генплан и правила землепользования и застройки. Сейчас мы ждем все документы по этому вопросу, когда они придут будем детально его рассматривать с учетом обращения жителей», - сказала председатель Совета депутатов городского округа Щелково Елена Мокринская.

Кроме этого, было рассмотрено обращение жильцов дома №12 по улице Сиреневая. Как отметила Мокринская, жители обеспокоены его состоянием и считают его аварийным. Поэтому было принято решение обратиться в администрацию и рассмотреть данный вопрос в рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также провести скорейшее исследование и экспертизу по факту аварийности этого дома.