РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Продолжается отбор претендентов в состав команды футбольного клуба «Люберцы», говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«Тренировочный процесс в самом разгаре, и мы хотим сообщить вам о продолжении просмотра в команду ФК «Люберцы». Ждем на тренировках всех желающих попасть в состав футбольного клуба. Необходима предварительная запись по телефону: 8(929) 911-50-35 (Кирилл Андреевич)», - говорится в сообщении.

Возраст спортсменов должен быть от 18 до 27 лет.