РИАМО - 27 янв. Стеклянную башню высотой 150 метров и дом-«бриллиант» возведут на территории ЗИЛа в Москве, здания будут отличаться по цвету и рисункам фасадов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Оба проекта, безусловно, станут украшением и территории ЗИЛа, и всего города. Многосекционная башня, разбитая на несколько закругленных объемов, получила название «бриллиант». Второе здание возвысится над городом на 150 метров, а за счет ребристых форм и пилонов «башня» будет эффектно вырисовываться на фоне неба», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов.

Оба дома возведут по адресу: улица Автозаводская, владение 23, участок 34. Площадь дома-«бриллианта» составит 62 тысячи квадратных метров, а башни – порядка 67. В подземной части они будут соединены общей трехуровневой парковкой. Рядом с домами появятся образовательные учреждения, на первых этажах откроют офисные и торговые помещения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ЗИЛ становится зоной активного экономразвития. Здесь возводятся жилые массивы, спортобъекты, парковые территории и ведется благоустройство набережной.

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