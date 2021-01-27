РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 янв. В общественной палате Королева помогли решить 128 проблем жителей в 2020 году, сообщила председатель общественной палаты города Ольга Корнеева.

В среду в Королеве прошло итоговое пленарное заседание городской общественной палаты. На нем подвели итоги работы общественников в 2020 году. На заседании присутствовали глава города Александр Ходырев, член общественной палаты Московской области Александр Макаров, сотрудник главного управления социальных коммуникаций Московской области Татьяна Степанова.

«Пандемия внесла коррективы в работу общественной палаты. Тем не менее работа проведена большая. Так, нам поступило 133 обращения от жителей и 128 из них удалось решить. Остальные вопросы мы также обязательно постараемся решить и помочь жителям», - сказала Корнеева.

Члены общественной палаты организовали волонтерский штаб и помогали нуждающимся с доставкой продуктов питания и в других вопросах.

Также в общественной палате проводили контрольные проверки цен в магазинах, наличие продуктов, их качество. Проверяли автобусы, школьные пищеблоки, состояние детских площадок, остановок, контейнерных площадок и других объектов в городе. Все выявленные замечания общественники направляли в профильные ведомства, а устранение замечаний контролировали.

Всего общественники провели 139 заседаний, 1139 мероприятий общественного контроля.