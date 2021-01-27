РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Сотрудники «Мосавтодора» восстановили работу уличного фонаря на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на не горящий уличный фонарь. Он отметил, что в микрорайоне Климовск на проспекте 50 лет Октября в районе дома №30 не горит уличный фонарь. Он добавил, что просит отремонтировать его.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ Московской области «Мосавтодор» рассмотрело данное обращение и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ Московской области «Мосавтодор». Работы по восстановлению работы освещения на автомобильной дороге выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.