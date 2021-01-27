РИАМО - 27 янв. В этому году в Подмосковье может появиться услуга доставки фермерских продуктов при их заказе онлайн на 25 рынках, сообщил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на пресс-конференции в РИАМО.

«В 2021 году также планируется открытие доставки фермерских товаров при заказе онлайн на 25 розничных рынках», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что для доставки будет использоваться сервис «Яндекса».

Ранее в Подмосковье запустили доставку продуктов с рынка «О!Подворье» в городе Одинцово через сервис «Яндекс.Еда».

На пресс-конференции Воскресенский также сообщил, что в Московской области продолжается подготовка концепции программы «Сделано в Подмосковье». Товары с таким знаком появятся на полках магазинов уже осенью.

Первая продукция из подмосковной «Сырной долины» может появиться в конце года>>