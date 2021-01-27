РИАМО - 27 янв. Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел новую подстанцию скорой медпомощи, которую построили в рамках второй очереди возведения многопрофильной клиники в Коммунарке, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Новая больница в Коммунарке уже вошла в историю московского здравоохранения как первый коронавирусный стационар, врачи которого вот уже почти год находятся на передовой линии в борьбе с Covid-19. Одновременно мы ни на один день не прекращали реализацию наших планов развития этого стационара», — сказал Собянин.

Он уточнил, что корпуса второй очереди клиники активно стоят. В ближайшие годы здания будут введены в эксплуатацию.

«Первым из них станет новая подстанция скорой помощи, которую мы планируем открыть уже в ближайшее время», — отметил мэр.

Здание подстанции будет двухэтажным. Его общая площадь составит 2,1 тысячи квадратных метров. Возведение объекта начали в октябре 2018 года и закончили в декабре 2020 года. На сегодняшний день ведется подготовка подстанции к открытию, там запланировано разместить восемь бригад скорой помощи.

На первом этаже будет гараж на шесть автомобилей, который оборудуют современными системами обеззараживания. Там же расположатся кабинеты амбулаторного приема и предрейсовых осмотров водителей, комнаты хранения медикаментов и другие. На втором этаже подстанции сделают гардероб, санузлы, душевые, комнату психологической разгрузки, служебные кабинеты, комнаты отдыха и так далее.

Кроме подстанции в Коммунарке, в этом году в новой Москве запланировано построить еще три новых подстанции скорой помощи. Они будут возведены в городе Московский, поселении Киевский и городе Щербинка.