РИАМО - 27 янв. Свыше 26 миллионов писем и посылок обработали почтовики в Подмосковье, региональный сортировочной центр «Почты России» под Подольском продолжает работать в усиленном режиме, сообщил РИАМО представитель пресс-службы почтового оператора.

На пике высокого сезона в декабре 2020 года было обработано почти 4 миллиона посылок и более 22 миллиона простых и заказных писем. В первые три дня нового года количество почтовых отправлений превысило 1,7 миллиона единиц.

«Процесс обработки почтовых отправлений в центре идет беспрерывно — до 1 миллиона единиц в сутки, более 25 тысяч стандартных писем в час. Письмо или посылка находятся в сортировочном центре недолго: вся корреспонденция не задерживается больше 8 часов», — отметил собеседник агентства.

Ежедневно в центре обрабатывается в среднем 2 тысячи тонн корреспонденции, которую круглосуточно развозят более 210 почтовых автомобилей. Количество поступающих внутренних и международных отправлений увеличивается на почте уже в ноябре, когда стартуют онлайн акции «Черная пятница», «Киберпонедельник», а чуть позже магазины объявляют о начале рождественских и новогодних распродаж. Сезон пиковых нагрузок длится вплоть до февраля.

Благодаря сотрудникам и современному оборудованию процесс обработки почты расписан поминутно. Центр постоянно модернизируют. Так, в 2020 году открыли два выделенных участка для приема почты на территории крупного корпоративного клиента. Теперь общее число выделенных участков достигло 10, а это значит, что клиенты «Почты России» будут быстрее получать свои заказы из интернет-магазинов партнеров.

Региональный сортировочной центр имени Бугаенко в Подольске является одним из крупнейших сортировочных центров в Европе. Здесь сосредоточены основные почтовые потоки нескольких областей центрального региона нашей страны: Москва, Московская, Тульская, Рязанская, Владимирская и Калужская области.

Количество принятых международных отправлений в Московском регионе за первую половину января выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом декабря, а это более 8,5 миллион посылок. Основная часть импорта приходится на Китай, Гонконг, Монголию, Латвию и Германию.

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