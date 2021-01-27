РИАМО - 27 янв. Новые станции МЦД позволили разгрузить Кутузовский проспект, Варшавское шоссе и Люблинскую улицу, где стало свободнее на 2,5 тысячи автомобилей, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«А водители, которые пересели с личных машин на диаметры, теперь экономят до 44 минут в сутки — это до 9 дней в году», - говорится в сообщении.

Кроме того, поездка на МЦД выходит дешевле, чем езда на собственном автомобиле.

Экономят уже 13% пассажиров новых станций МЦД. Именно столько пользователей Славянского бульвара, Курьянова и Остафьева пересели с собственных машин.

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