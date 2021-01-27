РИАМО - 27 янв. В Подмосковье выявили 21 водоем с толщиной льда менее 7 сантиметров, что является небезопасным показателем, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

26 января спасатели обследовали всего 62 водоема.

«По результатам проверки толщина льда на водных объектах варьируется от 0 до 50 сантиметров, средняя толщина льда составляет более 25 сантиметров», - говорится в сообщении.

Спасатели настоятельно рекомендуют избегать посещения следующих водоемов: река Лопасня в Чехове, река Ока в Серпухове, Кашире, Озерах, Коломне, Луховицах и Ступине, Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском, река Коломенка в Коломне.

Также опасны река Волга в Дубне, река Яуза в Мытищах, река Вохонка в Павловском Посаде, река Пахра в Подольске, река Нахабинка в Красногорске. Еще опасными считаются река Клязьма в Орехово-Зуеве, река Нерская, озеро Островное и озеро Светлое в Воскресенске, Шатурская группа озер в Рошале.

В ходе профилактических мероприятий спасатели проводят беседы с рыбаками и жителями региона, а также раздают листовки с профилактической информацией. Всего в патрулировании водных объектов задействованы 346 человек.​