РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. В текущем году в городском округе Мытищи на территории, примыкающей к железнодорожной платформе Тайнинская, начнут строить торговый центр, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации горокруга Михаил Годин.

Годин провел рабочую встречу с представителем компании «ЮАССтрой». На встрече обсудили вопрос приведения в порядок территории, примыкающей к железнодорожной платформе Тайнинская, ограниченной улицей Селезнева и Октябрьским проспектом.

«В соответствии с утвержденным проектом планировки принято решение построить здесь небольшой торговый центр с благоустройством прилегающей территории. Концепцию рассмотрели в прошлом году и рекомендовали компании «ЮАССтрой» устроить на части своего земельного участка перехватывающую парковку, что и было учтено в проекте. Реализация проекта начнется уже в этом году, она позволит привести облик железнодорожной станции в надлежащий вид», - написал Годин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что проект уже разработан, комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области утвержден архитектурно-градостроительный облик будущего торгового центра, получены технические условия, согласованы мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

По словам Година, на земельных участках, владельцем которых является «ЮАССтрой», расположены старые полуразрушенные дома, в них давно никто не проживает. Соответственно, территория используется нерационально и не благоустраивается, при этом тысячи пассажиров электропоездов ежедневно проходят по дороге от платформы Тайнинская к центральной части города.

«Не хватает парковочных мест рядом с платформой. Жители округа неоднократно обращались с просьбами привести эту территорию в порядок», - отметил Годин.