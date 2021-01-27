В России 18 января 2021 года стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Сотрудница редакции РИАМО сделала первую прививку из двух положенных и рассказывает о процедуре, побочных эффектах и впечатлениях.

Почему я решила привиться

Еще в самом начале пандемии коронавируса я твердо решила: привьюсь, как только зарегистрируют вакцину и она станет доступна всем желающим.

Страхи в стиле «истребление через прививки», «жидкие микрочипы в вакцинах», «убийство иммунитета» вызывают у меня улыбку – я не склонна верить в теории заговоров и понимаю, как работает иммунитет и чего достигла современная медицина.

Опыт прошлых пандемий, а особенно «испанки» в 1918–1920 годах, показал: коронавирус с нами очень надолго. Грипп, который сто лет назад заразил треть населения планеты и убил от 50 до 100 миллионов человек, сегодня прекрасно изучен. Ежегодные прививки от схожих штаммов позволяют избежать повторения того глобального бедствия.

Уверена, что так случится и с коронавирусом. И сейчас единственный способ быстрее вернуться к нормальной жизни – это сознательность граждан и ответственное отношение к своему здоровью, здоровью родных, друзей и коллег. Вакцина – это шанс скорее закончить пандемию.

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Перипетии с записью

В августе Россия первой в мире зарегистрировала двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), а в декабре ею начали прививать медицинских работников, учителей и сотрудников соцсферы. Я ждала, когда моя профессия тоже войдет в список.

Расширили его перед самым Новым годом: 27 декабря на электронную почту пришло письмо о старте масштабной бесплатной вакцинации от COVID-19 для представителей разных профессий, в том числе для сотрудников средств массовой информации.

Новогодние каникулы помешали мне сразу же сделать прививку – для вакцинации требовалась подтверждающая справка с работы, а получить ее в редакции я могла только после праздников. Проверила на mos.ru – пустых записей было множество, даже день в день, но я подумала, что пресс-карты будет недостаточно.

Получив справку 14 января, я смогла записаться только на 22 число на 19:28 – ближе записи не было. А вскоре президент и вовсе объявил массовую вакцинацию, и справка с работы оказалась не нужна.

В ожидании прививки я спросила подругу-врача о вакцине, узнала мнения известных врачей-блогеров, которые признают исключительно научный подход и занимаются медпросвещением в интернете. Укрепилась в своей мысли, что вакцина с не очень ясной и не вполне изученной эффективностью все же лучше, чем никакой вакцины.

Накануне запланированной вакцинации мне позвонили из горполиклиники, чтобы подтвердить запись. Почему-то уверяли, что это будет уже вторая прививка, но я поправила оператора, что первая. Попросили прийти пораньше – «хотя бы к семи вечера».

Осмотр перед вакцинацией

Настал «день икс» – 22 января, пятница. Я собрала документы: паспорт, полис ОМС, справку с работы (уже ненужную), СНИЛС и пресс-карту (на всякий случай). Взяла пару масок, медицинские перчатки и спиртовой антисептик для рук. Надела футболку, чтобы было удобнее прививаться.

В горполиклинике я не была сто лет! На входе мне бесконтактно измерили температуру: «Все нормально, надевайте бахилы, проходите». Гардероб уже закрывался – пришлось тащить объемную куртку наверх.

Табличка «Здесь проходит вакцинация от COVID-19» указала мне путь. Рядом был санитайзер. На сестринском посту меня встретили, отметили в системе, попросили заполнить анкету самодиагностики. Все ответы «нет» – никаких противопоказаний и хроничек у меня не имеется. Также подписала согласие на вакцинацию.

В коридоре ждало с десяток человек, но диваны и стулья были расставлены так, что все смогли соблюсти дистанцию полтора метра. Естественно, все в масках, но в перчатках одна только я.

Вообще, я их не ношу – предпочитаю часто пользоваться антисептиком, но здесь решила сделать все по правилам.

Ждала минут десять в живой очереди. Первый кабинет – осмотр терапевта. Врач спросила меня о простуде, беременности, аллергии, прививках в течение месяца и заполнила бумаги, а также записала на вторую прививку – ровно в 21-й день после первой.

Вероятно, осмотр прошел так быстро и просто, так как я довольно молода и не имею серьезных проблем со здоровьем. А вот старичок, пришедший на прививку, в этом кабинете провел гораздо больше времени, как и женщины в возрасте.

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«Не греть, не тереть, в душ можно»

Очередь во второй кабинет – прививочный – двигалась еще быстрее. Через несколько минут я уже разглядывала пузырек с вакциной, в котором препарата оставалось на донышке. Один флакон рассчитан на пять человек – медсестры считали желающих вакцинироваться и доставали из холодильника новую дозу, чтобы вовремя разморозить.

Сам укол в плечо – быстрый и почти безболезненный. Медсестра дала инструкции: «Не греть, не тереть».

Я, умудренная опытом прививок для дочки, добавила: «И не мочить». Но женщина возразила: «Нет, душ принять можно, главное – не растирать мочалкой».

Про алкоголь, кстати, ни слова, но я его и не пью. Мне выдали сертификат о вакцинации с данными о первой прививке и предполагаемым временем второй, а также памятку и отправили в коридор – надо посидеть полчаса, убедиться, что нет бурной реакции.

Пока сидела, изучила памятку. Слабость, недомогание, тошнота наблюдаются у 10 % вакцинированных. Озноб, жар, повышение температуры тела выше 37 градусов, головная боль – у 5,7 %. Еще более редкие реакции – боль, зуд, отек в месте укола, насморк и першение в горле, учащение пульса и повышение давления.

В памятке даны рекомендации на случай появления каждого из симптомов. И подчеркивается, что все это – нормальная индивидуальная реакция организма.

Это я прекрасно знаю, как и то, что «заболел после прививки» – это заблуждение, когда человек принимает реакцию за болезнь.

Еще послушала, о чем беседуют люди в коридоре. О погоде, детях и внуках, ценах на продукты. Про пандемию, коронавирус и только что пройденную вакцинацию – ни слова. Никаких опасений и страхов. Жалоба одна – молодая девушка сказала, что рука в месте укола слегка болит.

В итоге врач поставила подпись и штамп в сертификат о вакцинации и сказала обязательно прийти на вторую прививку. Я поблагодарила ее и всех медсестер и отправилась домой – ловить свои индивидуальные реакции организма.

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Ожидаемые «спецэффекты»

За пару дней до прививки я как раз редактировала текст коллеги с портала «РИАМО в Подольске» о личном опыте вакцинации. Она писала о реакции – отсутствие аппетита, озноб, температура.

Также моя мама – учитель по профессии – на днях сделала прививку и сказала, что «кости ломило, как при ОРВИ». Наконец, брат моей подруги-врача, тоже медик, после вакцинации «день поколбасился, а потом нормально». Я ждала чего-то подобного.

Вечером после прививки ничего не происходило. Место укола не болело, температуры не было, аппетит не изменился.

Зато ближе к шести утра я проснулась и поняла, что вот они, «спецэффекты» – озноб, а значит, скоро будет жар. Надела шерстяные носки, укуталась в два одеяла и уснула.

И точно – после второго пробуждения термометр показал 38,1 градуса. Я к такому привычна: несколько лет были хронические ангины с температурой до 40 и такой болью в горле, что я не могла даже пить. Так что нынешний жар без других симптомов показался мне легким и ненапряжным. Я приняла жаропонижающее, выпила побольше воды и повалялась в кровати, пока температура не спадет. Суббота же!

Днем мне стало лучше, и я скаталась на машине с мужем, чтобы отвезти дочку на ночевку к бабушке. Однако вскоре голова снова стала тяжелой, а дыхание горячим – в ход пошла еще одна таблетка жаропонижайки.

Оставшийся день валялась дома абсолютно без дела – дремала, смотрела ролики на YouTube, тискала морскую свинку за неимением кота. Температура поднималась еще лишь раз, и то до 38 градусов не дотянула. Но голова была абсолютно ватная, а аппетит то пропадал, то разыгрывался со страшной силой.

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День второй – полет нормальный

Ложась спать, я подготовилась основательно. Положила рядышком таблетки, шерстяные носки и солевые грелки, запаслась дополнительным пледом и бутылкой воды. Но все это не пригодилось – ночь прошла спокойно, а наутро я проснулась отдохнувшей, выспавшейся и без единого симптома. Температуру даже мерить не стала.

Не было даже головной боли, хотя погода резко поменялась – на улице аномальные для января плюс два. Поняв, что «спецэффекты» от прививки кончились, я отправилась в ближайший парк, чтобы поснимать птиц – это мое хобби. Конечно, была готова тут же вернуться домой, если почувствую недомогание. Но этого не случилось.

Воскресным утром Царицыно было пустынно и прекрасно, несмотря на промозглую и серую погоду. Понаблюдав за утками и огарями, я увидела изящную и весьма странную птицу. Как потом написали знатоки, это гибрид шилохвостей – белощекой и желтоклювой. У нас эти виды не водятся, экзот явно сбежал из зоопарка.

На прогулке и далее никаких неприятных реакций на вакцину не проявилось. О прививке напоминала разве что легкая болезненность в месте укола, но и она к вечеру прошла. И еще Wi-Fi стал лучше ловиться вблизи меня. Ладно-ладно, шучу!

Формирование иммунитета от коронавируса началось, но я продолжаю соблюдать меры профилактики и носить маску в общественных местах. Почему – расскажу в следующий раз, когда сделаю вторую прививку. Всем здоровья!

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