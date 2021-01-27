РИАМО - 27 янв. Снегопады обрушатся на Москву 28-29 января, в эти дни может выпасть до четверти от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеновости».

«Атмосферное фронты активного южного циклона намереваются вновь засыпать Москву снегом. Сложные погодные условия ожидают столицу с утра 28 января и продолжатся до конца суток 29 января», - говорится в сообщении.

При температуре воздуха в мегаполисе 0 – минус 2 градуса осадки будут выпадать как в виде снега, так и в виде мокрого снега.

В городе ожидается прирост свежевыпавшего снега до 5-10 сантиметров.

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