РИАМО - 27 янв. Девочку доставили в детскую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского в столице с ожогами лица, головы, рук, ребенок получил ожоги 25% тела при купании в ванне со свечами, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы​.

Перед тем, как попасть в больницу, девочка принимала ванну при свете горящих свечей, а также слушала музыку. В какой-то момент она решила добавить пены из баллончика. Масляная масса вступила в реакцию с огнем декоративной свечи, а затем огонь перекинулся на девочку. Родители, которые были дома, потушили пламя, опустив пострадавшую в воду.

«В клинику девочка поступила с ожогами лица, головы, рук I, II и частично III степени общей площадью 25% тела. Первые сутки пациентка провела в отделении реанимации и интенсивной терапии, где ей провели противошоковую терапию», - говорится в сообщении.

На следующие сутки пострадавшую перевели в ожоговое отделение. Ребенку удалось помочь без хирургического вмешательства.

«В таких случаях мы используем высокотехнологичные покрытия. «Умная» повязка входит в тесное соприкосновение с поверхностью раны, изолирует ее от внешней среды, помогая избежать инфицирования. Кроме того, вещества, входящие в состав повязки, способствуют очищению раны, впитывают отделяемое из нее, ускоряют процесс ее заживления», – сказала детский хирург высшей квалификационной категории Гаяне Мирзоян.

Ожоговые раны затянулись спустя восемь дней. Пациентку уже выписали, она продолжит наблюдаться у реабилитолога. Так, по прогнозам врачей, реабилитационная терапия поможет пострадавшей избавиться от последствий ожогов.