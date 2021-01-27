РИАМО - 27 янв. Подмосковные муниципалитеты получили свыше 40 миллионов рублей по итогам аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов в 2020 году, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на пресс-конференции в РИАМО.

В среду в РИАМО прошла пресс-конференция Воскресенского на тему: «Пандемия и торговля в Подмосковье: влияние Covid-19 на отрасль и планы развития сферы на 2021 год».

«Более 40 миллионов рублей поступило в муниципальные бюджеты от аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов (в 2020 году - ред.). В бюджет региона поступило более 28 миллиардов рублей от уплаты акцизов», - сказал Воскресенский.

По данным Минсельхозпрода региона на сентябрь 2020 года, на территории региона работали 5735 нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения, а также 1847 объектов мобильной торговли.