РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. В городском округе Мытищи на набережной реки Яузы открыли «Птичью столовую» в рамках экологической акции «Покорми птиц зимой», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Традиционно акция стартует 12 ноября и проводится по 1 апреля. В среду третью «Птичью столовую» открыли на набережной реки Яузы вблизи улицы Семашко, 2Б. Две «Птичьи столовые» были открыты ранее в Мытищинском лесопарке и центральном парке культуры и отдыха.

«Акция проводится в рамках партийного проекта «Городская среда». Сегодня мы открываем третью «Птичью столовую» в Мытищах. Привлекаем огромное количество наших деток, эколят, кормим птичек. Будем надеяться, что наши жители подключатся к этому проекту и будут приносить корм», - сказал председатель комиссии по экологии муниципалитета Алексей Лаптев.

Он добавил, что на набережной очень много птиц, рано или поздно корм кончится и хотелось бы, чтобы жители участвовали и приносили птичкам корм. В рамках мероприятия провели «Чаепитие в Мытищах» из самоваров и разместили кормушки для птиц на территории. Председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов пообщался с детьми и вручил им в подарок книги.

Главное в акции «Покорми птиц зимой» - помочь птицам пережить морозы и недостаток пищи. Стать участком «Покорми птиц зимой» может каждый. Для этого необходимо изготовить или приобрести кормушку, разместить ее на улице, к примеру вблизи дома, не забывая систематически ее наполнять. Также можно поделиться своими кормушками и фото пернатых гостей в социальных сетях с хэштегами #КормимПтицвМытищах #ПокормиПтицЗимой.