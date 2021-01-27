РИАМО - 27 янв. В Коломенском округе открыт проезд для автомобильного транспорта по Черкизовском мосту, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На Митяевском мосту ограничение на сегодняшний день пока сохраняется», - говорится в сообщении.

Движение по мостам было перекрыто 15 и 16 января из-за образования обширных ледяных полей, представляющих угрозу повреждения конструкций искусственных сооружений.