РИАМО - 27 янв. Возгорание произошло на балконе жилого дома на улице Декабристов в столице, пожарные спасли четырех человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
Пожар случился в 17-этажном доме на балконе одной из квартир на восьмом этаже (улица Декабристов, дом 20, корпус 1). Площадь возгорания составила 3 квадратных метра.
«Из горящей квартиры через окно с помощью автолестницы спасен один человек. С вышележащего этажа спасено еще три человека», - говорится в сообщении.
В 12:18 пожар был локализован, а в 12:27 огонь ликвидировали.
Из соседних квартир пожарные эвакуировали шесть человек. Сведений о пострадавших при данном возгорании не поступало.
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