РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 янв. Музейное объединение «Музеи наукограда Королев» стало лауреатом Национальной премии «События России 2020», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Проект реализован в рамках юбилейных музейных дат: 80-летия приезда Марины Цветаевой в Болшево, 95-летия создания Болшевской трудовой коммуны, 80-летия первого музея в городе. Национальная премия «События России 2020» объединила и проекты, реализованные в 2019 году.

«Проект «Лето в Музейном театре» Музейного объединения «Музеи наукограда Королев» занял третье место в номинации «Культура. Спектакли, театральные сезоны и театральные премьеры» Национальной премии «События России 2020», - говорится в сообщении.

В Год театра Музейное объединение Королева в партнерстве с «Активным театром» поставило спектакли в мемориальных пространствах, ставших свидетелями исторических событий.

Три мемориальных отдела объединения (Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве, Мемориальный дом-музей С.Н. Дурылина, отдел «Усадьба Костино») неразрывно связаны с Мариной Цветаевой, Максимом Горьким, Сергеем Булгаковым, Марией Ермоловой, Сергеем Дурылиным, оставившими выдающееся литературное наследие. Их произведения были переработаны для театральных подмостков в пространстве музеев.

В Мемориальном доме-музее Марины Цветаевой в Болшеве прошли моноспектакли-истории в жанре StandUp по мотивам произведений великого поэта Серебряного века «Поэма Конца» и «Повесть о Сонечке».

В отделе «Усадьба Костино» (памятник архитектуры XIX века) был показан спектакль «Преступники», организованный совместно с Институтом мировой литературы имени А.М. Горького и «Активным театром» по не известному широкой общественности киносценарию Максима Горького.

В 2020 году проект «Лето в Музейном театре» в режиме онлайн представил спектакль «Блажь», поставленный по мотивам одноименной комедии А.Н. Островского, написанной в соавторстве с П.М. Невежиным.

В 2021 году также планируется постановка спектаклей в мемориальных пространствах.