РИАМО - 27 янв. В текущем году оборот розничной торговли в Подмосковье может быть увеличен на 426 миллиардов рублей, а прирост торговых площадей может оставить 300 тысяч квадратных метров, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на пресс-конференции в РИАМО.

«Прирост — на 300 тысяч квадратных метров площадей торговых площадей. Увеличение оборота розничной продукции — на 426 миллиардов рублей. Готовится открытие пяти розничных рынков и внедрение знака «Произведено в Подмосковье», — сказал Воскресенский.

Подмосковье занимает второе место в России по абсолютному объему розничного товарооборота.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что пандемия коронавируса нанесла ощутимый ущерб экономике региона в 2020 году, но большинство предприятий из сферы оптовой и розничной торговли уже смогли восстановить деятельность и нарастить объемы.

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