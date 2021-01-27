РИАМО - 27 янв. С начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции в Московской области 59 тысяч человек бесплатно привились двухкомпонентным препаратом «Спутник V», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«Мы наращиваем мощности по вакцинации – получаем новые и новые дозы, чтобы обеспечить всех желающих, не имеющих противопоказаний, прививкой», – сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что на сегодняшний день Подмосковье уже получило свыше 133 тысячи доз препарата, 64,8 тысячи из которых поставили на прошлой неделе.

На вакцинацию можно записаться с помощью портала госуслуг, по номеру телефона 122, в поликлинике и МФЦ.

Для удобства жителей региона сделать прививку от Covid-19 можно не только в поликлиниках, но и в мобильных ФАПах, пунктах вакцинации в торговых центрах. Выбрать удобный прививочный пункт можно с помощью интерактивной карты.

Перед прививкой врач проведет осмотр, а только потом направит на вакцинацию.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.