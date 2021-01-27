РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В ряде домов подмосковного Подольска временно отключили отопление из-за проведения ремонтных работ в среду, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в связи с ремонтными работами в среду с 10:00 и до их окончания не будет подаваться отопление потребителям по адресам: улица Быковская, дома №№9 и 14. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Также из-за ремонтных работ до 13:00 не будет отопления у потребителей от ЦТП-26 (улица 8 Марта, дом №8).