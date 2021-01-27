РИАМО - 27 янв. По итогам мониторинга стоимости продуктов в подмосковных магазинах зафиксировано снижение цен на некоторые товары, в числе которых мясо птицы и гречка, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на пресс-конференции в РИАМО.

Он уточнил, что ежедневно проводится мониторинг цен в 4,4 тысячи торговых объектов в Подмосковье, в том числе магазинах у дома. Информация о ценах доводится до Минсельхозпрода и местных властей.

«На некоторые виды продуктов мы видим падение цен, в частности, по последним данным мы видим падение цен на мясо птицы, на гречку. На сезонные продукты – фрукты, овощи, естественно, мы наблюдаем рост цен», - сказал Воскресенский.

Он также отметил, что Картофельный союз вышел с инициативой на федеральном уровне о поставках в магазины некалиброванного картофеля, то есть меньше по размеру, чем предусмотрено стандартом.

«Они гарантируют снижение цены картофеля на 20%. Если сетями такое решение будет принято, мы увидим резкое снижение цены на картофель», - заключил Воскресенский.

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