РИАМО - 27 янв. В 2021 году сумма финансовой помощи для представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья составит более 1 миллиарда рублей, деньги выделили из регионального бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.



«В регионе для предпринимателей действует субсидия на лизинг оборудования. Компенсации подлежит до 70% затрат на уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга. Максимальный размер помощи – 5 миллионов рублей. На эти цели подмосковное правительство на 2021 год направило 100 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Аналогичную сумму выделили на субсидии для социальных предприятий. В прошлом году их получили 90 организаций, которые осуществляют деятельность в соцсфере.

Субсидия на частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая с целью повышения производительности труда составила 550 миллионов рублей. В рамках нее возмещению подлежит 50% производственных затрат, но не более 10 миллионов рублей.

Свыше 248 миллионов рублей выделили на предоставление субсидий кредитным организациям, которые выдают кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной процентной ставке.

Также из бюджета региона выделили свыше 45 миллионов рублей на новую меру поддержки. Она представляет собой компенсацию затрат на комиссию маркетплейсов.

За подробной информацией о мерах поддержки предпринимателей можно получить по телефону горячей линии: 0150.​

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