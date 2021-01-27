РИАМО - 27 янв. Специалисты Мосгосэкспертизы утвердили проект строительства проезда к новому жилому комплексу, расположенному на юго-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проектируемый проезд №1358А начнется в районе пересечения улиц Михайлова и 1-й Институтской и будет следовать в юго-западном направлении.

«В подготовительный период работ предусмотрены установка временного ограждения строительных площадок, установка пунктов мойки колес, обеспечение строительства временным электроснабжением, водоснабжением, освещением, средствами связи, противопожарным инвентарем, а также организация охраны строительных площадок», - сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Она добавила, что в основной период будут выполнены строительство улицы местного значения и прокладка сетей наружного освещения. А после окончания основного периода предусмотрен комплекс работ по благоустройству территории.

Переход проезжей части планируют организовать по наземным нерегулируемым пешеходным переходам. Также будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Тротуары покроют бетонными плитами для удобства маломобильных граждан. Также создадут наземные тактильные указатели.