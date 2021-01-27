РИАМО - 27 янв. Резиденты кластера «Сырная долина» в подмосковном Дмитровском округе планируют выпустить первую партию продукции в конце текущего года, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на пресс-конференции в РИАМО.

«У нас там пять резидентов. Мы планируем, что трое из них уже в четвертом квартале этого года сделают пробную партию своей продукции», - сказал Воскресенский.

Он пояснил, что сыр – очень капризный продукт, поэтому технология его производства должна быть отработана.