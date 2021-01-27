РИАМО - 27 янв. Житель подмосковного Домодедова, который нанес брату смертельный удар ножом, будет отправлен на принудительное лечение по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Пьяный мужчина в квартире вступил в драку со своим братом и нанес ему кухонным ножом удар в бедро. От обильной кровопотери последний умер.

«В ходе следствия мужчине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий», — отмечается в материале.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направили в суд для применения принудительных мер медицинского характера.