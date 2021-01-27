РИАМО - 27 янв. В Можайском городском округе обрушилась крыша в помещении для курения автопарка воинской части, сообщает ТАСС.

«Пострадали пятеро военнослужащих по контракту», - говорится в сообщении.

В момент обрушения пострадавшие военные находились в курилке.

По предварительным данным, пострадавшие получили множественные переломы. Трое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и доктора.

Причина случившегося обрушения - большое скопление снега на крыше.