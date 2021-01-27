РИАМО - 27 янв. В Московской области продолжается подготовка концепции программы «Сделано в Подмосковье», товары с таким знаком появятся на полках магазинов уже осенью, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на пресс-конференции в РИАМО.

«Знак мы представим на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» вместе с концепцией и презентацией. Взять товар с полок магазинов со знаком «Сделано в Подмосковье» можно будет уже осенью», - сказал Воскресенский.

Он отметил, что в рамках подготовки программы «Сделано в Подмосковье» были проанализированы лучшие практики российских регионов.

«Философия этой истории будет состоять в том, что мы определим группы производителей товаров в Московской области и зададим им определенные правила игры – товар должен быть произведен на территории региона из сырья, произведенного в Московской области. Товар должен соответствовать всем критериям качества и безопасности», - добавил Воскресенский.

Он подчеркнул, что власти будут проводить мониторинг всех вступивших в программу предприятий.