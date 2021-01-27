РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Пожарные подмосковного Подольска рассказали учащимся гимназии №7 о первичных средствах пожаротушения, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники 247-й пожарной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в профилактическом мероприятии на территории гимназии №7. В нем приняли участие около 300 детей различной возрастной категории, от первоклашек до десятиклассников.

«Сначала пожарные в классах, по местам обучения, посвятили первоклассников в тактико-технические характеристики пожарного автомобиля, а возможности пожарной автоцистерны с показом пожарно-технического инструмента и оборудования демонстрировали уже на улице. Учащихся познакомили с первичными средствами пожаротушения, научили раскатывать и скатывать пожарные рукава, ребятам довели инструкцию по приведению в действие пожарного крана внутреннего противопожарного водоснабжения», - говорится в сообщении.

Также учащихся познакомили с противопожарным оборудованием и рассказали им о классах огнетушителей. Детей научили правильному поведению в чрезвычайных ситуациях, при пожаре дома или в школе, привили необходимые практические навыки тушения огня.