РИАМО - 27 янв. Работники торговли в Подмосковье могут рассчитывать на среднюю зарплату на уровне свыше 52 тысяч рублей, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на пресс-конференции в РИАМО.

В среду Воскресенский рассказал журналистам о влиянии пандемии коронавируса на торговлю в Подмосковье.

«Средняя зарплата в секторе (торговли - ред.) составила более 52,3 тысячи рублей», - сказал Воскресенский.

По его словам, число работников в сфере торговли увеличилось на 4,8% за 2020 год.

Подмосковье ранее заняло второе место среди российских регионов по соотношению зарплаты к обороту розницы. В Московской области, по данным на октябрь 2020 года, средняя зарплата составила порядка 57,12 тысячи рублей, а оборот торговли — 2,349 триллиона рублей.

Индекс розничного оборота в соотношении со среднемесячной зарплатой оказался в Московской области на уровне 40,8.

Ранее в Мособлдуме сообщили, что средняя прогнозная зарплата работников образования в 2021 году в Подмосковье составит свыше 50 тысяч рублей.