РИАМО - 27 янв. Строительство и реконструкцию 40 бюджетных объектов образования, культуры, спота и здравоохранения планируют завершить в Подмосковье в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Строительство всех социальных учреждений в Подмосковье мы держим на особом контроле. Инспекторами сформирован график проверок. Общая площадь социальных объектов, которые планируется построить в 2021 году, – более 380 тысяч квадратных метров», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Самые крупные образовательные учреждения построят в Раменском, Солнечногорске и Подольске. Здесь появятся пять школ на 1,1 тысячи мест, их укомплектуют мебелью и техникой. Также строительство школ ведется в Рузе, Щелкове, Можайске, Красногорске, Коломне, Наро-Фоминске, Клину, Серпухове, Электрогорске, Истре, Орехово-Зуеве и Луховицах. Семь пристроек к школам построят в Подольске, Коломне, Лобне, Люберцах, Пушкине и Королеве.

В текущем году в Подмосковье завершат пять объектов культуры и спорта. В их числе – Дом культуры в Одинцове, стадион игры в регби в Щелкове, ФОК с бассейном в Орехово-Зуеве. Также завершат ремонт культурно-досугового центра «Протон» в Протвине и стадиона во Власихе.

Также построят ряд медучреждений. Завершится возведение поликлиники на 750 посещений в смену в Реутове. В Богородском округе планируют построить станцию скорой медицинской помощи и станцию переливания крови. Также откроют офис врача общей практики в Воскресенске.