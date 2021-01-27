РИАМО - 27 янв. Москомэкспертиза одобрила первый этап строительства нового жилого комплекса, состоящего из трех 34-этажных жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Новый ЖК будет построен по адресу: улица Обручева, владение 23, в Обручевском районе столицы. Комплекс предусмотрен на 1106 квартир.

«В корпусах в сумме расположится 1 106 квартир, а именно 139 однокомнатных, 531 двухкомнатная, 236 трехкомнатных, 186 четырехкомнатных и 14 пятикомнатных. На первых этажах жилого комплекса разместятся помещения, предназначенные для сдачи в аренду», – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Кроме того, запроектирована трехуровневая подземная стоянка, предназначенная для постоянного и временного хранения автомобилей. На всех этажах подземного паркинга предусмотрены места для хранения самокатов, санок и прогулочных колясок. Также предполагается размещение мойки колес и кладовых для жильцов.

Близлежащую территорию благоустроят. Там появятся газоны, деревья и кустарники.