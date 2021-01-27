РИАМО – 27 янв. Всех желающих сделать прививку от коронавируной инфекции осматривает врач, именно он оценивает состояние пациента перед вакцинацией, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Для пациентов, если они себя чувствуют достаточно хорошо и не имеют обострения хронических заболеваний, имеет смысл консультироваться исключительно с доктором, который осматривает непосредственно перед вакцинацией. Именно он оценит состояние пациента, определит наличие или отсутствие тех или иных противопоказаний и допустит пациента до вакцинации», – отметил Тяжельников в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что перед вакцинацией пациент заполняет анкету, затем ему измеряют температуру, сатурацию, давление и частоту сердечных сокращений. Также слушают сердце и легкие пациента и осматривают горло.

Страдающим хроническими заболеваниями прививку делают с осторожностью. В некоторых случаях может потребоваться консультация узких специалистов.

Прививка противопоказана беременным и кормящим, гражданам младше 18 лет, участникам клинического исследования вакцины от коронавируса, тем, кто в последние 30 дней делал другие прививки, например, против гриппа.

Также нельзя ставить прививку тем, кто в данным момент болеет инфекционными и неинфекционными заболеваниями.​

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Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.