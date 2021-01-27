РИАМО - 27 янв. В рамках соцподдержки незащищенным категориям жителей Подмосковья выдали более 128 тысяч бесплатных продуктовых наборов, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на пресс-конференции в РИАМО.

В среду в РИАМО проходит пресс-конференция Воскресенского на тему: «Пандемия и торговля в Подмосковье: влияние Covid-19 на отрасль и планы развития сферы на 2021 год».

«Более 128 тысяч бесплатных продуктовых наборов было направлено в рамках социальной поддержки под эгидой губернатора Московской области незащищенным группам людей», - сказал Воскресенский.

В рамках борьбы с пандемией в Московской области в 2020 году волонтеры начали активную раздачу продуктовых наборов тем, кто больше всех нуждается в поддержке — это инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Активисты также развозили средства индивидуальной защиты и лекарства.

В продуктовые наборы входят мука, растительное масло, молоко, сахар, макароны и крупа, конфеты и печенье, чай и какао, а также полуфабрикаты и мясопродукты.

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