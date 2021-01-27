РИАМО - 27 янв. За прошедшие сутки столичные врачи вылечили от коронавируса 5924 человека, с начала пандемии выздоровели 791 320 человек, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве за сутки выявили 1837 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1036 человек. 75 пациентов скончались», – говорится в сообщении.

За все время пандемии в столице выявили 919 662 случая заражения коронавирусом, спасти не удалось 13175 человек.

Москвичей просят оставаться дома при возникновении любых симптомов ОРВИ. А в общественных местах все еще нужно надевать маску и перчатки.

В Москве идет масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. Привиться можно в 100 поликлиниках и в выездных пунктах, расположенных в общественных местах.

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Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.