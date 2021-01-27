РИАМО - 27 янв. В Подмосковье суд присяжных признал жительницу Талдома виновной в убийстве женщины с особой жестокостью, она приговорена к 12 годам заключения, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

«Собранные <…> доказательства признаны судом и присяжными заседателями достаточными для вынесения приговора 42-летней местной жительнице Наталье Варгановой. Она признана виновной в совершении убийства с особой жестокостью (пункт «д» часть 2 статьи 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

17 мая 2018 года Варганова в квартире своего сожителя в поселке Запрудня поссорилась с 52-летней соседкой. Конфликт случился на почве ревности.

Женщина ножом ударила соседку в руку, а затем облила керосином и подожгла. От полученных травм она скончалась.

Присяжные заседатели признали, что Варганова не заслуживает снисхождения. Суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы.