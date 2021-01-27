РИАМО - 27 янв. На электронные торги выставили 17 помещений свободного назначения площадью от 46,1 до 486,4 квадратных метров в Восточном административном округе столицы, начальная цена варьируется от 1,2 до 70,3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Все представленные помещения расположены на первых и цокольных этажах, а также в подвалах жилых многоквартирных домов в пешей доступности от метро. Здесь могут открыться офисы, магазины, салоны красоты и другие учреждения. Нежилая недвижимость на востоке столицы пользуется большим спросом у инвесторов: средняя конкуренция на торгах в 2020 году составила семь участников на лот», – сказал глава департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков.

Самое крупное помещение находится в районе Измайлово по адресу: Сиреневый бульвар, дом 14, корпус 3. Это подвальное помещение площадью 486,4 квадратных метров, его начальная стоимость - 17,7 миллиона рублей. Самый маленький объект представлен в районе Новокосино по адресу: Суздальская улица, дом 40, корпус 2. Это помещение на первом этаже площадью 46,1 квадратных метров и с начальной ценой в 3,5 миллиона рублей.

Щербаков добавил, что за 2020 город реализовал через торги 40 нежилых помещений в ВАО общей площадью 6,6 тысячи квадратных метров.

По словам руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана, всего в прошлом году в ВАО через торги заключили 172 договора купли-продажи, в том числе машино-мест. Их общая площадь составила 9,7 тысячи квадратных метров, а стоимость – 540,9 миллиона рублей.

Сейчас по всем предложенным лотам принимаются заявки на торги. Семь помещений продаются через открытый аукцион, а десять - через публичное предложение. Изучить другие объекты городской недвижимости, выставленные на торги, можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа для бизнеса». Некоторые из них можно осмотреть онлайн с помощью функции «360».