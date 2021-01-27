Столичные пожарные потушили загоревшийся автобус, в результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошел по адресу: улица Наметкина, дом 6, корпус 1.
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Столичные пожарные потушили загоревшийся автобус, в результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошел по адресу: улица Наметкина, дом 6, корпус 1.
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