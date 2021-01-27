РИАМО - 27 янв. В ходе первого заседания весенней сессии Мосгордумы депутаты от «Единой России» и депутатское объединение «Моя Москва» высказались о несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, сообщается на сайте столичного парламента.

Обращение зачитал председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

«Мы благодарим москвичей, которые прислушались к предостережению мэра Москвы и благоразумно приняли решение не выходить на незаконную акцию. Хочется сказать спасибо всем городским службам, которые приложили максимум усилий, чтобы последствия акции не повлияли на жизнедеятельность города», — сказал Щитов.

Отдельно он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за обеспечение безопасности горожан.

Щитов подчеркнул, что подобные провокации используются для отработки грязных политических технологий. Основной задачей акции 23 января была попытка раскачать протестные настроения в обществе и спровоцировать силовой ответ, но провокаторы не добились своей цели и показали слабость своих позиций.

По его словам, «дискуссию на языке провокаций, ненависти и насилия» вести нельзя.

«Обществу необходим конструктивный диалог с властью, возможность высказывать свою точку зрения, указать на проблемы, выступить с конструктивной критикой. <…> Несанкционированные митинги и стычки с полицией — это не способ решения проблемных вопросов», — подчеркнул Щитов, добавив, что подобная несогласованная акция, вероятно, не будет единственной в ближайшее время.

В заключение он призвал родителей быть более внимательными и чуткими к детям и молодежи. Им нужно объяснять и рассказывать, чем заканчиваются подобные мероприятия.

Несанкционированная акция в центре Москвы состоялась 23 января. В ней, по данным МВД, приняли участие порядка 4 тысяч человек. В настоящий момент возбуждены уголовное дела. Устанавливаются и задерживаются участники акции, совершившие противоправные действия.

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