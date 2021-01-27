РИАМО - 27 янв. Занятия в рамках проекта «Активное долголетие» возобновятся в подмосковном Реутове с 3 февраля на свежем воздухе, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«После вспышки новой коронавирусной инфекции занятия проекта «Активное долголетие» были переведены в онлайн-формат. Представители старшего поколения продолжили заниматься с тренерами и инструкторами по видеосвязи. После постепенного снятия ограничений в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора очные встречи вернутся в привычное русло, однако на первом этапе они будут проходить на открытом воздухе», - сказал Каторов.

Он отметил, что среди наиболее востребованных направлений у участников проекта «Активного долголетия» в Реутове находится скандинавская ходьба. Первые после локдауна тренировки пройдут 3 февраля в 9:30 на стадионе «Старт», 6 февраля в 10:00 в парке «Фабричный пруд» и в 12:00 в Центральном городском парке.

Занятия клуба «Активное долголетие» на свежем воздухе будут проходить с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и социальной дистанции.

«Онлайн-занятия в рамках проекта также будут продолжены. На сегодняшний день налажена система проведения занятий в дистанционном порядке, их ежедневно посещают 650 жителей пожилого возраста», - уточнил Каторов.

Бесплатные занятия по скандинавской ходьбе в Реутове может посетить желающий любого возраста без предварительной записи.