РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Тренеру по баскетболу спортшколы Подольска вручили благодарность за плодотворный труд и в связи с 75-летием, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Тренеру по баскетболу спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Станиславу Смекаеву за многолетний плодотворный труд в сфере физической культуры и спорта и в связи с 75-летием со дня рождения по поручению главы городского округа Николая Пестова председатель комитета по физкультуре и спорту Сергей Сабинин вручил благодарность», - говорится в сообщении.

Тренеру пожелали крепкого здоровья и новых успехов.