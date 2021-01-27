РИАМО - 27 янв. В Сети появились видеоролики с места возгорания автобуса на улице Наметкина в Юго-Западном округе Москвы.

Инцидент произошел утром в среду. В Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» опубликовали видео, на котором видно полыхающий автобус. Огонь охватил все транспортное средство, с возгоранием борются пожарные.

Другое видео снято с большого расстояния. В кадре видно огромный столб черного дыма, поднимающийся от горящего автобуса. Также заметны автомобили, которые подъезжают к месту происшествия и разворачиваются обратно.

Инцидент заснял пользователь Twitter с ником @slvfmts. Он выложил фото охваченного пламенем автобуса. Также на снимке видно пожарного, который тушит возгорание.

На Намёткина горит электробус. Поздравляю ДепТранс с заменой троллейбусов на новый транспорт pic.twitter.com/1q1qnsFTwb — Слава (@slvfmts) January 27, 2021

В результате возгорания никто не пострадал, водитель оперативно вывел из салона всех пассажиров. В настоящий момент пожар потушен, движение по улице Наметкина восстановлено.

Возгорание автобуса на улице Наметкина в Москве. ВИДЕО>>