РИАМО - 27 янв. Автобусы №№т60, т72, 246, 555, 648 и С5 восстановили свои маршруты движения после возгорания в одном из транспортных средств на улице Наметкина в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Утром в среду на улице Наметкина загорелся автобус №т72. Водитель оперативно остановил автобус и вывел всех пассажиров. В районе данного ЧП временно перекрывали движение транспорта.

«Движение по улице Наметкина открыто», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел рядом с Профсоюзной улицей, по которой проходит компенсационный автобус вдоль закрытого участка Калужско-Рижской линии метрополитена. Но на движение бесплатных автобусов маршрута КМ происшествие не повлияло.

Пострадавших в результате данного инцидента нет. На месте работают оперативные службы. Причины аварии будут выяснять вместе с производителем автобуса — ПАО «КамАЗ».