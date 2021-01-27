РИАМО - 27 янв. За минувшие сутки в столице зафиксировали 1837 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев в городе достигло 919 662, сообщает оперштаб Москвы.

В среду в столице сняли ограничение на работу ресторанов и ночных развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. Кроме того, режим удаленной работы перестал быть обязательным и теперь носит рекомендательный характер.

В городе идет масштабная вакцинация от коронавируса. В столице работают 100 прививочных пунктов, а также выездные пункты вакцинации.

За сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса, 594 человека умерли, 27 922 — выздоровели после лечения.

В РФ на текущий момент зарегистрировано 3 774 672 случая Covid-19. За весь период пандемии скончались 71 076 человек, выздоровели 3 202 483 человека.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.