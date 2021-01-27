РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 янв. В Королеве грузовик въехал в яму на месте проведения аварийно-восстановительных работ на трубопроводе, сообщил «РИАМО в Королеве» житель города.

По словам очевидца, на месте раскопки сняли бордюрный камень, и заднее колесо грузовика провалилось в яму.

«Грузовик провалился колесом в свежий раскоп при ремонте трубопровода», - сказал очевидец.

По словам представителя пресс-службы АО «Теплосеть», 26 января в районе дома №2 на улице Болдырева выполнялись работы по устранению неисправности на трубопроводе.

Место проведения аварийно-восстановительных работ располагалось вне проезжей части, целостность асфальтового покрытия не нарушалась. После завершения земляных работ силами ресурсоснабжающей организации выполнена обратная засыпка грунтом, на месте раскопки установлено ограждающее устройство до выполнения восстановительных работ.

«Заезд автотранспортного средства на газон является следствием невнимательности, либо несоблюдением водителем правил дорожного движения», - отметил представитель.