РИАМО - 27 янв. Ветер с порывами до 15 метров в секунду наблюдается в столице, данная погода сохранится в мегаполисе в течение дня, сообщается на сайте «Метеоновости».

Столица сейчас находится в зоне больших градиентов атмосферного давления, а это приводит к усилению ветра.

«В 9 утра до 15 метров в секунду усиливался в порывах ветер в Северо-Восточном округе столицы и на территории новой Москвы. 14 метров в секунду были порывы в Западном округе Москвы», - говорится в сообщении.

В течение среды ветреная погода в городе сохранится.

Также в столице прогнозируются небольшие осадки и сильная гололедица.

Снег и никакого плюса: каким будет февраль 2021 года в Москве>>