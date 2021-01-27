РИАМО - 27 янв. На открытии торгов Мосбиржи курс доллара и евро уменьшился на 0,02% и 0,22% соответственно, сообщает Газета.ru.

«Так, курс евро составил 75,07 рубля, а евро — 91,18 рубля», - говорится в сообщении.

Ранее эксперты журнала The Economist отметили, что сейчас российский рубль является самой недооцененной валютой мира в соответствии с «индексом Бигмака».

Кроме того, аналитик «Высшей школы управления финансами» спрогнозировал падение курса рубля к февралю.​