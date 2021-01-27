РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Комплектование детских садов в городском округе Люберцы на новый учебный год начнется в мае, сообщила начальник управления образованием администрации муниципалитета Виктория Бунтина.

Накануне она провела традиционный онлайн-прием жителей.

«Впереди - комплектование детских садов на новый учебный год, и родители беспокоятся, будут ли зачислены их дети в сады. Хочу еще раз всем напомнить, что комплектование осуществляется в автоматическом режиме посредством автоматизированной информационной системы с 15 мая по 12 июня текущего года», - сказала Бунтина.

Она добавила, что при автоматизированном комплектовании учитывается возраст ребенка, дата постановки на учет, постоянная или временная регистрация по микрорайону проживания, наличие льгот.

По словам Бунтиной, подробную информацию о зачислении детей в сады разместят на сайте управления образованием до 1 мая 2021 года.