РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Заместитель главы администрации городского округа Люберцы Нина Забабуркина 28 января проведет встречу с жителями в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Встреча начнется в 18:30 на платформе Zoom.

«Уважаемые люберчане! В ходе встречи обсудим вопросы предоставления гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Свои вопросы вы можете заранее направить на адрес электронной почты: lubsub@mail.ru или озвучить по телефонам: 8(495)503-42-98, 8(495)503-75-18, 8(495)503-42-36» - сказала Забабуркина.

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке. Идентификатор конференции: 839 2816 1590. Код доступа: 1234.